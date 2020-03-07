Россия дестабилизировала ситуацию в сланцевой индустрии США

Эксперты заявили о том, что Россия, выйдя из сделки ОПЕК+, пытается дестабилизировать ситуацию в сланцевой индустрии США.

На страницах издания Forbes аналитики пишут о том, что своим решением, Москва создала «немало проблем» конкурентам.

Как отмечает один из аналитиков, сланцевую индустрии США сейчас можно сравнить с трехногим стулом, который был весьма устойчив, до определенного момента. Американские компании могли торговать нефтью с другими странами, имели лицензии на строительство трубопроводов и применение гидроразрывов, а также могли наращивать объемы добычи на фоне действия сделки ОПЕК+.

ОПЕК+ позволяло операторам сланцевых месторождений успешно развивать новые скважины, поскольку цена нефти была стабильно высокая и приносила неплохой доход.

Но развал соглашения ОПЕК+ выбил одну из ножек сланцевой индустрии США, из-за чего она может обрушиться.

Как считает финансовый директор Velandera Energy Маниш Радж, своими действиями РФ собирается уничтожить американскую сланцевую добычу нефти. Это позволит РФ вновь выйти в лидеры среди экспортеров нефти.

Стоит отметить, что американскую сланцевую индустрию задушить не так уж и просто. В 2014 году такую попытку предприняла Саудовская Аравия. И хотя многие американские компании тогда понесли ущерб, спустя некоторое время они вновь вышли на рынок.

Чем закончиться нынешняя ситуация, пока сказать сложно. Эксперты сходятся во мнении, что сланцевая индустрия США столкнется с множеством проблем. Но при этом не исключают, что и из этой ситуации компании попытаются выбраться. Возможно вновь будет проведена реорганизация, которая в прошлый раз позволила «убрать» долги и вновь вернуться к работе многим компаниям.

Отметим, после того как Россия объявила о выходе из ОПЕК+, нефть резко подешевела. Утром в понедельник, 9 марта, ее цена просела почти на 35%. Наблюдается также и снижения рубля к доллару. Как долго сохраняться эти тенденции, эксперты пока прогнозировать не готовы.