Главу ПФР раскритиковали в Госдуме за прибавку к пенсии в 1 рубль

Депутат от «Единой России» Ирина Гусева обратилась к главе Пенсионного фонда России Максима Топилина, эмоционально потребовав объяснений по поводу прибавки к пенсии в размере одного рубля.

Она возмутилась по поводу того, что, проработав в регионе неделю, узнала о том, что пенсионеры получили прибавку к пенсии в один рубль.

«Это честно не смешно. Рубль! ... Может, вы в эфире к людям обратитесь, расскажете? Потому что нам люди задают вопросы, а мы ответить не можем», – заявила депутат.

Сложившуюся ситуацию, выступая на заседании парламентского комитета, Гусева назвала издевательством. Она напомнила, что ранее в ПФР говорили, что россияне будут получать после перерасчета больше на тысячу рублей, но не на один рубль, пишет издание Новый день.

Топилин же в ответ заявил, что в среднем тысячу рублей компенсации получают те пенсионеры, которые не работают и получают пенсию «в пределах 15 тысяч рублей».

Те, кто получил прибавку в размере одного рубля, получают прибавку, которая и была проиндексирована. Поскольку инфляция была невысокой, то и прибавка в итоге оказалась низкой. Если бы повышение было больше, то пенсионеры, не заработавшие высокую пенсию, постепенно за счет этой прибавки начали бы получать столь ко же, как и те, кто получает больше, чем минимальную пенсию.

Член думского комитета по труду Светлана Бессараб отметила, что в минувшем году в среднем социальные пенсии выросли примерно на 550 рублей. В этом году, по ее словам, те пенсионеры, которые получают около 9 тыс рублей, получат примерно такую же прибавку. Но в тех регионах, которые не повысили прожиточный минимум, общая сумма выплат изменится на 1-3 рубля, и это будет, по ее словам, большой проблемой для многих пенсионеров, ожидающих повышение выплат с 1 апреля.



