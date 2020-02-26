Мировой экономике спрогнозировали худший год за десятилетие

Сегодня, 16:12

Сергей Нилов

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Мировой экономике спрогнозировали худший год за десятилетие
Фото: Из открытых источников

Эксперты Bank of America прогнозируют, что 2020-й год для мировой экономики станет тяжелым за последнее десятилетие. Об этом сообщает издание РБК  со ссылкой на Business Insider. Главной угрозой называется новый коронавирус, который стремительно распространяется по миру.

Экономику Китая, вторую в мире (после США), он уже подорвал. Теперь угроза нависла над другими государствами. По мнению аналитиков, 2020-ый для мировой экономики станет годом испытаний и уж точно будет самым тяжелым со времен окончания мирового финансового кризиса в 2009 году.

Рост мирового ВВП, как предрекают аналитики, замедлится до 2,8 процента. И это при том, что за последнее десятилетие ниже трех процентов он не опускался. Причиной этому эксперты называют именно снижение темпов роста экономики Поднебесной.

В 2019 году вторая экономика мира замедлилась до 6,1 процента - это минимум за последние 29 лет.

Ситуация с темпами роста еще больше обострилась в начале года нынешнего по причине эпидемии коронавируса в стране.

Китай, с которого стартовала вспышка коронавируса, вынужден вкладывать огромные средства в карантинные меры. К тому же, из-за эпидемии закрываются или приостанавливаются на неопределенное время производства. Все это точно скажется на показателях по итогам первого квартала года.

Аналитики также акцентировали внимание на еще одном моменте - торговой войне между США и Китаем. О ее завершении говорить еще рано.

Неопределенность с выборами президента в США также будет иметь свое влияние на рост глобальной экономики.

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