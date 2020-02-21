Как сохранить и приумножить свои сбережения - обзор вариантов

Сегодня, 13:28

Наталья Жданова

0

Image
Как сохранить и приумножить свои сбережения - обзор вариантов
Photo by Michael Longmire on Unsplash

На сегодняшний день существует масса способов заработать на своем депозите.

У каждого своя степень риска и процент доходности. На текущий момент на своем депозите можно получить заработок в размере от 7% до 100% и выше.

Банковские вклады

Это наиболее безопасный и популярный способ увеличить свои средства. Если банк входит в число участников фонда гарантирования вкладов, а ваш депозит не превышает 1500000 рублей, то можно быть уверенным в том, что даже если дела у банка пойдут плохо, вложенные средства не будут потеряны. Сейчас в банковской сфере наблюдается нехватка денежных ресурсов, в связи, с чем ставки в национальной валюте доходят до 7-8%. Поэтому если Вы рассчитываете вложить свои деньги на период не более одного года, этот способ будет весьма неплохим вариантом. Опредедить сколько Вы можнете заработать на депозите не сложно, в этом поможет сервис, в котором Вы сможете рассчитать вклад в банке.

Инвестиционные фонды

Покупка сертификата паевого или корпоративного инвестиционного фонда (ПИФ или КИФ) является более доходным, но вместе с тем и более рискованным вложением. Однако в отличие от банковского вклада ни законодательство, ни сам ПИФ не гарантирует доходности по вкладу. Можно лишь ознакомиться с результатами минувших периодов. Однако отсутствие скандалов с обманутыми вкладчиками и лояльное налогообложение делает их довольно привлекательным инструментом.

Недвижимость

Согласно оценкам аналитиков в ближайшей перспективе недвижимость дорожать не будет, стоимость квадратных метров останется на том же уровне или подрастет но совсем немного. Серьезный рост цен возможен только в случае развертывания банками различных ипотечных программ, однако в текущих условиях дефицита ресурсов, когда процентные ставки находятся на высоком уровне и ориентированы на состоятельных людей у которых уже имеется свое жилье, вряд ли стоит рассчитывать на скорое и кардинальное изменение ситуации.

Драгоценные металлы

Этот способ хорош, если срок инвестирования составляет более 3 лет. Ситуация в экономике США, Евросоюза, Японии в настоящее время сложилась так, что в этих странах политика направлена на удешевление национальной валюты. А это способствует удорожанию золота и других ценных металлов.

Forex и Памм-счет

На торговле валютой можно получить максимальной доход, однако и риск потерять сбережения здесь очень велик. В последнее время растет популярность памм-счетов, предполагающих передачу инвестором своих средств трейдеру с богатым опытом работы. Ежемесячная доходность в этом случае достигает от 20% в месяц.

Окончательный выбор зависит от предпочтений и склонности к риску самого инвестора. Однако и здесь лучше всего придерживаться правила "золотой середины" - не инвестировать все средства в один инструмент и не вкладывать последние деньги. Лучше всего будет распределить свой капитал на несколько инструментов с разной долей риска и доходности.

Лента

Как сохранить и приумножить свои сбережения - обзор вариантов

Сегодня, 13:28

Россия более чем в 2 раза увеличила экспорт нефти в США и Британию

Сегодня, 11:44

Россия инвестировала миллиарды в золото, которое продолжает дорожать

Вчера, 12:41

В РФ собираются увеличить налог на «неэкологичные» автомобили

21-02-2020, 08:49

Рыбаки Аляски пожаловались на российское эмбарго

20-02-2020, 13:02

На Украине признали добычу угля нерентабельной. Шахты будут закрывать

19-02-2020, 15:25

На Украине анонсировали пенсионную реформу

19-02-2020, 13:16

Палладий впервые поднялся в цене выше 2,9 тыс долларов за унцию

19-02-2020, 12:00

Псковская музыкальная школа закупила стулья по цене 100 тыс. рублей за штуку

18-02-2020, 08:40

Обжалованию не подлежит: Верховный суд Швеции отклонил претензии Вильнюса к "Газпрому"

18-02-2020, 07:56

Украинские СМИ уличили свой ОПК в поставках самолетных двигателей в Россию

17-02-2020, 17:34

США разочарованы позицией ведущих стран ЕС по «Северному потоку-2»

16-02-2020, 09:54

Мишустин призвал снять ограничения на закупки иностранных лекарств

15-02-2020, 23:20

«Газпрому» предсказали проблемы с новыми контрактами в Европе

15-02-2020, 14:21

Огненная Земля налаживает отраслевые связи с Россией

14-02-2020, 11:55

В ГД предложили правительству ввести скидку на ЖКХ для тех, кто откажется от бумажных квитанций

13-02-2020, 10:22

Контрабандные сигареты из Беларуси обнаружены в 70 регионах РФ

12-02-2020, 13:18

Танкеры с российским СПГ стали приходить в Литву постоянно

12-02-2020, 09:55

На Украине «Слуги народа» забили тревогу из-за умирающей промышленности

11-02-2020, 16:22

Москва отказала Минску в скидке на нефть

8-02-2020, 08:16

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle