Как сохранить и приумножить свои сбережения - обзор вариантов

На сегодняшний день существует масса способов заработать на своем депозите.

У каждого своя степень риска и процент доходности. На текущий момент на своем депозите можно получить заработок в размере от 7% до 100% и выше.

Банковские вклады

Это наиболее безопасный и популярный способ увеличить свои средства. Если банк входит в число участников фонда гарантирования вкладов, а ваш депозит не превышает 1500000 рублей, то можно быть уверенным в том, что даже если дела у банка пойдут плохо, вложенные средства не будут потеряны. Сейчас в банковской сфере наблюдается нехватка денежных ресурсов, в связи, с чем ставки в национальной валюте доходят до 7-8%. Поэтому если Вы рассчитываете вложить свои деньги на период не более одного года, этот способ будет весьма неплохим вариантом. Опредедить сколько Вы можнете заработать на депозите не сложно, в этом поможет сервис, в котором Вы сможете рассчитать вклад в банке.

Инвестиционные фонды

Покупка сертификата паевого или корпоративного инвестиционного фонда (ПИФ или КИФ) является более доходным, но вместе с тем и более рискованным вложением. Однако в отличие от банковского вклада ни законодательство, ни сам ПИФ не гарантирует доходности по вкладу. Можно лишь ознакомиться с результатами минувших периодов. Однако отсутствие скандалов с обманутыми вкладчиками и лояльное налогообложение делает их довольно привлекательным инструментом.

Недвижимость

Согласно оценкам аналитиков в ближайшей перспективе недвижимость дорожать не будет, стоимость квадратных метров останется на том же уровне или подрастет но совсем немного. Серьезный рост цен возможен только в случае развертывания банками различных ипотечных программ, однако в текущих условиях дефицита ресурсов, когда процентные ставки находятся на высоком уровне и ориентированы на состоятельных людей у которых уже имеется свое жилье, вряд ли стоит рассчитывать на скорое и кардинальное изменение ситуации.

Драгоценные металлы

Этот способ хорош, если срок инвестирования составляет более 3 лет. Ситуация в экономике США, Евросоюза, Японии в настоящее время сложилась так, что в этих странах политика направлена на удешевление национальной валюты. А это способствует удорожанию золота и других ценных металлов.

Forex и Памм-счет

На торговле валютой можно получить максимальной доход, однако и риск потерять сбережения здесь очень велик. В последнее время растет популярность памм-счетов, предполагающих передачу инвестором своих средств трейдеру с богатым опытом работы. Ежемесячная доходность в этом случае достигает от 20% в месяц.

Окончательный выбор зависит от предпочтений и склонности к риску самого инвестора. Однако и здесь лучше всего придерживаться правила "золотой середины" - не инвестировать все средства в один инструмент и не вкладывать последние деньги. Лучше всего будет распределить свой капитал на несколько инструментов с разной долей риска и доходности.