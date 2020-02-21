Россия инвестировала миллиарды в золото, которое продолжает дорожать

Россия инвестировала миллиарды в золото и это, отмечают эксперты, может принести неплохие доходы.

Из-за эпидемии коронавируса в Китае вкладывать в золото стали все больше инвесторов. И сейчас наблюдается рост цен на этот драгметалл. Стоимость золота выросла до 1691,7 долларов за тройскую унцию. Дорожает также и серебро, которое уже достигло 18,84 долларов за унцию.

Аналитики считают, что ситуация на фондовых рынках – это ответная реакция на COVID-19 и его распространение по миру. Не днях китайский лидер Си Цзиньпин заявил, что новый коронавирус оказывает значительное влияние на экономику и общество. При это он выразил надежду, что вскоре коронавирус будет побежден.

Тем не мене, по прогнозам аналитиков, золото продолжит дорожать. Интерес к этому драгметаллу вырос у многих инвесторов задолго до вспышки коронавируса в Китае. В частности, Россия за последние несколько лет вложила в покупку золота миллиарды долларов.

По мнению американского финансового эксперта, бывшего советника ЦРУ Джеймса Рикардса, вскоре может произойти большой скачек цены золота. Он прогнозирует, что к 2026 году золото может преодолеть отметку в 10 тыс долларов за унцию. И это принесет неплохой заработок тем государствам, которые сейчас вкладываются в золото.

«Даже без последних геополитических трений золото готово к своему историческому росту», – уверен эксперт.