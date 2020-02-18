Рыбаки Аляски пожаловались на российское эмбарго

Ежегодные потери рыболовецких организаций Аляски (США) исчисляются миллионами долларов. В этом, оказывается, виновата Россия, которая ввела продовольственное эмбарго в ответ на санкции Вашингтона.

В обзоре ASMI (института маркетинга штата) отмечается, что до обмена санкциями российский рынок был вторым по количеству поставляемых на него морепродуктов. Рекорд был установлен в 2013-м, когда РФ закупила продукции на $61,3 млн (икру, лосось, полуфабрикаты из минтая и пр.). Следующий год стал провальным – Москва запретила ввозить почти все видов продукции.

Мало того, в последние годы россияне превратились в конкурентов – теперь они сами поставляют достаточное количество рыбы и морепродуктов на зарубежные рынки, в том числе в США. Причем поставки в Америку на снижаются, а, наоборот, увеличиваются: за 6 лет (2013-2018) они выросли в 1,7 раз (до $551 млн). Это связано с тем, что сами США не вводили эмбарго на российские продукты, имеющие более низкую цену.