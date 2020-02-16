Обжалованию не подлежит: Верховный суд Швеции отклонил претензии Вильнюса к "Газпрому"

Сегодня, 07:56

Александр Зуев

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Обжалованию не подлежит: Верховный суд Швеции отклонил претензии Вильнюса к "Газпрому"

Надежды Литвы не оправдались: она проиграла в последней инстанции дело о полуторамиллиардных претензиях к российской компании «Газпром». Тяжба длилась около 8-ми лет. Верховный суд Швеции поставил в ней точку, в очередной раз отклонив исковые требования и, тем самым, подтвердив правильность решения, принятого Стокгольмским арбитражным судом в 2016 году. Данное решение окончательное и обжалованию не подлежит, сообщает агентство BNS

Все эти годы Вильнюс добивался пересмотра «несправедливых» цен на российский газ, поставленный республике в 2006-2015 гг., и требовал взыскать с «Газпрома» порядка €1,5 млрд. В конечном итоге все претензии были отклонены. Кроме того, литовской стороне придется оплатить судебные издержки, вылившиеся в сумму более €10 млн.

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