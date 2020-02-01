Мишустин призвал снять ограничения на закупки иностранных лекарств

Минздрав совместно с другими ведомствами по поручению главы правительства РФ Михаила Мишустина, до 12 марта должны предоставить предложения о возможности отмены ограничений по импорту ряда лекарств.

Об этом говорится на сайте правительства РФ.

Также до 14 марта Минздрав должен сформировать проект перечня медикаментов для лечения онкологии, закупка которых идет по торгам. До этой же даты Минздрав должен сравнить соответствие российских лекарств для лечения онкозаболеваний с оригинальными.

До 1 марта ведомство должно предоставить наработки вариантов лечения онкобольных на дому теми же лекарствами, которые они получают в стационаре, пишет Взгляд.

Что же касается отмены ограничений на импорт лекарств, то речь идет о препаратах из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарств.

Отметим, Мишустин на днях сообщил, что на закупку иностранных лекарств для тяжелобольных детей правительство будет выделять дополнительные средства. В тоже время он подчеркнул, что сейчас государство не может обеспечить полностью всех нуждающихся детей необходимыми препаратами.