Огненная Земля налаживает отраслевые связи с Россией

Сегодня, 11:55

Александр Зуев

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Огненная Земля налаживает отраслевые связи с Россией

Руководство аргентинской провинции Огненная Земля проводит активную деятельность по налаживанию отношений с российскими газо- и нефтедобывающими компаниями, имеющими богатый опыт в разработке углеводородных месторождений в различных климатических условиях. Речь идет о разведке и бурении не только на суше, но и в океане. 

«Нам также подтвердил губернатор (Густаво Мелелья), что провинция заинтересована в сотрудничестве с Россией в реализации экономических проектов», – цитирует ТАСС посла РФ в Аргентине Дмитрия Феоктистова. 

Он рассказал, что на встрече с аргентинским предпринимательским советом кроме добычи углеводородов обсуждались и другие сферы экономического сотрудничества. В частности рассматривалось рыболовство. По словам губернатора Огненной Земли, здесь были бы рады видеть российских моряков.

Аргентина Огненная Земля Россия сотрудничество

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