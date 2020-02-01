Огненная Земля налаживает отраслевые связи с Россией

Руководство аргентинской провинции Огненная Земля проводит активную деятельность по налаживанию отношений с российскими газо- и нефтедобывающими компаниями, имеющими богатый опыт в разработке углеводородных месторождений в различных климатических условиях. Речь идет о разведке и бурении не только на суше, но и в океане.

«Нам также подтвердил губернатор (Густаво Мелелья), что провинция заинтересована в сотрудничестве с Россией в реализации экономических проектов», – цитирует ТАСС посла РФ в Аргентине Дмитрия Феоктистова.

Он рассказал, что на встрече с аргентинским предпринимательским советом кроме добычи углеводородов обсуждались и другие сферы экономического сотрудничества. В частности рассматривалось рыболовство. По словам губернатора Огненной Земли, здесь были бы рады видеть российских моряков.