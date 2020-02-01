Контрабандные сигареты из Беларуси обнаружены в 70 регионах РФ

Сегодня, 13:18

Александр Зуев

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Контрабандные сигареты из Беларуси обнаружены в 70 регионах РФ

Контрабандные поставки сигарет из Беларуси осуществляются практически по всей России. Их обнаружили в розничной продаже в 70-ти регионах, пишет РБК. Согласно исследованиям аналитиков компании «Эватор», в текущем месяце доля белорусской контрабанды в реализуемой на территории РФ табачной продукции составляет не менее 1,1%. 

Регионами-лидерами в продаже сигарет из Беларуси являются Смоленская и Челябинская области, а также Дагестан. 

Отмечается, что некоторые бренды обнаруженной белорусской продукции вообще не зарегистрированы в реестре ФНС РФ (налоговой службы). Это обстоятельство указывает на безусловно контрабандное происхождение продукта, который по определению не может иметь российскую акцизную марку.

Россия сигареты контрабанда Беларусь

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