Контрабандные сигареты из Беларуси обнаружены в 70 регионах РФ

Контрабандные поставки сигарет из Беларуси осуществляются практически по всей России. Их обнаружили в розничной продаже в 70-ти регионах, пишет РБК . Согласно исследованиям аналитиков компании «Эватор», в текущем месяце доля белорусской контрабанды в реализуемой на территории РФ табачной продукции составляет не менее 1,1%.

Регионами-лидерами в продаже сигарет из Беларуси являются Смоленская и Челябинская области, а также Дагестан.

Отмечается, что некоторые бренды обнаруженной белорусской продукции вообще не зарегистрированы в реестре ФНС РФ (налоговой службы). Это обстоятельство указывает на безусловно контрабандное происхождение продукта, который по определению не может иметь российскую акцизную марку.