Москва отказала Минску в скидке на нефть

Сегодня, 08:16

Александр Зуев

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Москва отказала Минску в скидке на нефть

Встреча между Путиным и Лукашенко прошла в «позитивном ключе». Стороны договорились об условиях поставки газа и нефти на текущий год. В газовые поставки изменений не вносилось, он будет поступать в Беларусь на прошлогодних условиях. Что же касается нефти, то Россия никаких скидок делать не будет – цена на сырье будет рыночной. 

«Если предоставлять скидки, нам необходимо было бы вводить государственное регулирование нефтяного рынка, что мы сделать не сможем, мы не можем менять постоянно правила игры, ставить в непонятное положение наши нефтяные компании», – цитирует ТАСС замглавы президентской администрации Дмитрия Козака. 

При этом правительство РФ берется оказать содействие белорусской стороне в достижении договоренностей с российскими нефтяными компаниями. Но это не значит, что кабмин собирается регулировать цены – они формируются рынком, а не администрацией, пояснил Козак. 

Он добавил, что у Беларуси и России фактически один рынок, поэтому и условия покупки будут одинаковыми. «Отличий нет», – подчеркнул чиновник.

Россия Беларусь нефть

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