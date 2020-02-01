Российский вице-премьер назвал существующую ставку по ипотеке преступлением

Сегодня, 13:12

Александр Зуев

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Российский вице-премьер назвал существующую ставку по ипотеке преступлением

Применяемую ныне в России ипотечную ставку в 9 процентов нормальной считать нельзя, она завышена. Фактически это преступление против народа. Без снижения ставки реализация нацпроекта по жилью невозможна. 

«Ставка по ипотеке в 9%, я считаю, – это преступление. Нам необходимо снижать ее, для этого нужно проработать ряд мер, обсудить этот вопрос с банками», – Приводит Интерфакс слова зампредседателя правительства РФ Марата Хуснуллина, сказанные на селекторном совещании с регионами. 

По его словам, если не решить вопрос с ипотекой, то жилищная программа будет провалена. Даже снижение ставки до 5% мало полностью не исправит ситуацию, и надо будет очень постараться, чтобы продать под эту ставку запланированные строительством 120 млн. кв. метров.   

А что будет, если правительство «загонит» людей в 9-процентную кабалу, что они есть будут? При этом Хуснуллин добавил, что видит хорошие перспективы для развития программы, посвященной сельской ипотеке.  

Ранее сообщалось, что к 2024 году в России планируются снизить ипотечную ставку до 7,9 процента.

Россия ипотека ставка

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