Британское правительство намерено отменить часть ограничений в отношении России

По завершении переходного периода после «развода» с ЕС Лондон намерен отменить ряд ограничений в отношении российских товаров. Дело в том, что, согласно принятым на себя обязательствам, Британия в течение переходного периода фактически будет оставаться членом единого рынка Евросоюза. В дальнейшем, же Лондон будет поддерживать лишь те «защитные меры», которые не идут во вред уже самостоятельному британскому рынку. В этой связи часть ограничений будет снята.

«В частности, Лондон намерен отменить антидемпинговые пошлины на алюминиевую фольгу, ферросилиций, металлические и чугунные трубы, стальные и чугунные трубные фитинги», – передает « Радио Sputnik » со ссылкой на сообщение правительства Великобритании.

На другие товары наложенные Евросоюзом санкции будут сохранены. В прочем, до конца переходного периода, который будет длиться год, могут быть внесены изменения и дополнения.

Напомним, Британия вышла из ЕС 31 января. Теперь в течение года Лондон будет выстраивать со странами новый формат взаимодействия.