МИД ФРГ выступил против введения новых санкций в отношении СП-2

Сегодня, 14:53

Александр Зуев

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МИД ФРГ выступил против введения новых санкций в отношении СП-2

Накануне в западных СМИ появились сообщения о том, что в США готовятся новые санкции в отношении «Северного потока-2». Их могут ввести в том случае, если Россия продолжит достраивать трубопровод самостоятельно. Новое в этих санкциях то, что они коснуться не только инвесторов проектов, но те компании, которые в будущем рассчитывают стать потребителями российского газа. На такой шаг Вашингтон может пойти уже в феврале-марте нынешнего года, передает РИА Новости

Германский МИД в своем комментарии отметил, что не занимается спекуляциями, распространяемыми прессой, поскольку пользуется информацией из первых рук – оба правительства (США и ФРГ) находятся в постоянном контакте по наиболее значимым международным проблемам. При этом в ведомстве подчеркнули, что позиция немецких властей общеизвестна – они выступают против любых экстерриториальных санкций. 

«Позиция правительства заключается в следующем: оно отвергает из принципиальных соображений любые формы экстерриториальных санкций», – говорится в документе.  

ФРГ Северный поток-2 новые санкции

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