Зарплату украинских министров урежут, привязав ее к «средней по стране»

Глава правительства Украины Гончарук сообщил своим министрам о новой методике расчета заработной платы высокопоставленных чиновник. Теперь она будет привязана к средней по стране. Президент эту инициативу поддержал.
Он также заявил, что вся информация о зарплатах министров станет публичной, и любой желающий сможет ознакомиться с ней на сайте кабина. Причем публиковаться она будет ежемесячно.
Зеленский такую реформу назвал справедливой – хочешь больше получать, добивайся того, чтобы в стране выросла средняя зарплата.
Кроме того, Гончарук обратился к руководству «Нафтогаза» с просьбой пересмотреть заплаты сотрудников в сторону уменьшения, а также воздержаться от начисления крупных премий.
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