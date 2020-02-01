Зарплату украинских министров урежут, привязав ее к «средней по стране»

Сегодня, 13:02

Александр Зуев

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Зарплату украинских министров урежут, привязав ее к «средней по стране»

Глава правительства Украины Гончарук сообщил своим министрам о новой методике расчета заработной платы высокопоставленных чиновник. Теперь она будет привязана к средней по стране. Президент эту инициативу поддержал. 

«Мы договорились о том, что зарплата министров, их заместителей и других высокопоставленных чиновников будет привязана к средней зарплате по стране – в диапазоне от 3-х до 5-ти средних заработных плат. И нужно прекращать выплаты по 200-400% премий – максимальная премия будет не более, чем один оклад», – цитирует РИА Новости премьера. 

Он также заявил, что вся информация о зарплатах министров станет публичной, и любой желающий сможет ознакомиться с ней на сайте кабина. Причем публиковаться она будет ежемесячно. 

Зеленский такую реформу назвал справедливой – хочешь больше получать, добивайся того, чтобы в стране выросла средняя зарплата. 

Кроме того, Гончарук обратился к руководству «Нафтогаза» с просьбой пересмотреть заплаты сотрудников в сторону уменьшения, а также воздержаться от начисления крупных премий.

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