Россия в 3 раза снизила транзит газа через Украину

Компания «Газпром» в январе уменьшила объем газа, поставляемого в Европу по украинской трубе, на 70% – до 2,6 млрд. Эксперты объяснили это тем, что в конце прошлого года европейцы заполнили свои газовые хранилища «под завязку» из-за ситуации вокруг «Нафтогаза», когда заключение нового «транзитного» контракта было под большим вопросом.

Информацию подтвердил оператор украинской ГТС. При этом он уточнил, что Россия оплатила услуги за прокачку 5,5 млрд. кубов. То есть использованы только 46% оплаченных мощностей.

«В связи с событиями вокруг «Нафтогаза» в европейские подземные хранилища газа было закачано достаточно много топлива и спрос мог упасть. С этой точки зрения считаю, что прокачали нормальный объем. А дальше он увеличится, на следующую зиму тоже будет расти», – сказал корреспонденту радио Sputnik заведующий сектором энергетического департамента Института энергетики и финансов Юрий Рыков.

На снижении объемов транзита повлиял также запуск «Турецкого потока», который взял на себя часть газовых поставок в Европу, считают эксперты, отметив, что «Газпром» вправе сам решать, в какой мере ему пользоваться украинской трубой.