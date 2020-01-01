Москва не смогла договориться с Минском. Стоимость белорусского транзита нефти увеличится

Сегодня, 09:02

Александр Зуев

0

Image
Москва не смогла договориться с Минском. Стоимость белорусского транзита нефти увеличится

Новый раунд российско-белорусских переговоров о поставке нефти закончился безрезультатно. Это привело к увеличению с 1 февраля стоимости транзита топлива по территории республики более чем на 6 процентов.   

Как пояснили в Минске, согласно существующей инструкции, если стороны не смогли договориться, вступает в силу пункт, предусматривающий повышение тарифа на транзит российской нефти. Сумма удорожания складывается из среднегодовой инфляции и трех дополнительных процентных пункта. 

«Итого, больше 6-ти, по-моему, 6,6 процента», – цитирует канал 360 министра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Владимира Колтовича. 

Ранее Минск грозил увеличить цену на транзит в текущем году на 16,6 процента. В эти расчеты была заложена недополученная выгода белорусских партнеров в связи с закачкой в 2019 году в трубопровод «Дружба» загрязненной нефти, приведшей к приостановке поставок.

Беларусь транзит нефти тариф

Лента

В США заявили о «газовом армагеддоне»

Сегодня, 10:12

ФФККР назвала состав сборной России на Чемпионат мира по фигурному катанию

Сегодня, 10:08

Лучшие продукты-жиросжигатели назвали зарубежные эксперты

Сегодня, 10:07

31 января – День рождения русской водки. Нарколог объяснил популярность напитка

Сегодня, 09:47

В России вышел на рынок отечественный слайдер за 2990 рублей

Сегодня, 09:24

Москва не смогла договориться с Минском. Стоимость белорусского транзита нефти увеличится

Сегодня, 09:02

Госдеп приветствовал согласие Греции создать на ее территории новые американские базы

Сегодня, 08:22

Загрузка...

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle