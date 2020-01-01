Москва не смогла договориться с Минском. Стоимость белорусского транзита нефти увеличится

Новый раунд российско-белорусских переговоров о поставке нефти закончился безрезультатно. Это привело к увеличению с 1 февраля стоимости транзита топлива по территории республики более чем на 6 процентов.

Как пояснили в Минске, согласно существующей инструкции, если стороны не смогли договориться, вступает в силу пункт, предусматривающий повышение тарифа на транзит российской нефти. Сумма удорожания складывается из среднегодовой инфляции и трех дополнительных процентных пункта.

«Итого, больше 6-ти, по-моему, 6,6 процента», – цитирует канал 360 министра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Владимира Колтовича.

Ранее Минск грозил увеличить цену на транзит в текущем году на 16,6 процента. В эти расчеты была заложена недополученная выгода белорусских партнеров в связи с закачкой в 2019 году в трубопровод «Дружба» загрязненной нефти, приведшей к приостановке поставок.