Замена российской нефти может разорить белорусских нефтепереработчиков

Балтийский транзит нефти невыгоден для нефтеперерабатывающего бизнеса Беларуси. Он может стать нежизнеспособным из-за низких темпов доставки сырья, которые не позволяют загрузить предприятия. Это вызовет перебои в производственном цикле и в итоге приведет к краху отрасли.

«Для того, чтобы нефтеперерабатывающие заводы Беларуси работали с минимальной загрузкой, необходимо принимать два таких терминала в неделю, а то, что пришло, доставляться будет в течение двух недель. Логистика не работает – экономика не работает. Доходов от такой переработки не будет», – цитирует « Sputnik Латвия » руководителя центра «Международная энергополитика» Юрия Солозобова.

Что касается прибалтийских стран, то их интерес в транзите очевиден – они за счет проблем Минска загружают свои порты, при этом белорусский бизнес от таких поставок рухнет, пояснил он.

Солозобов при этом отметил, что предложение стран Балтии использовать их транзит нельзя назвать экономическим, оно, скорее, политическое – этакая попытка своеобразной интеграции Беларуси в ЕС и европейский проект.

Напомним, Москва и Минск пока не могут договориться о поставках нефти на белорусские НПЗ, поэтому Лукашенко взял курс на поиски альтернативного решения проблемы.