Замена российской нефти может разорить белорусских нефтепереработчиков

Балтийский транзит нефти невыгоден для нефтеперерабатывающего бизнеса Беларуси. Он может стать нежизнеспособным из-за низких темпов доставки сырья, которые не позволяют загрузить предприятия. Это вызовет перебои в производственном цикле и в итоге приведет к краху отрасли.
Что касается прибалтийских стран, то их интерес в транзите очевиден – они за счет проблем Минска загружают свои порты, при этом белорусский бизнес от таких поставок рухнет, пояснил он.
Солозобов при этом отметил, что предложение стран Балтии использовать их транзит нельзя назвать экономическим, оно, скорее, политическое – этакая попытка своеобразной интеграции Беларуси в ЕС и европейский проект.
Напомним, Москва и Минск пока не могут договориться о поставках нефти на белорусские НПЗ, поэтому Лукашенко взял курс на поиски альтернативного решения проблемы.
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