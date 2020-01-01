«Нафтогаз» сообщил об истощении главных месторождений на Украине

Сегодня, 09:17

Александр Зуев

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«Нафтогаз» сообщил об истощении главных месторождений на Украине

«Укргазободыча» (дочка «Нафтогаза») привела на своей странице в «Фейсбуке» данные, характеризующие истощенность 5-ти основных месторождений газа на территории Украины. Из них следует, что природные кладовые опустошены более, чем на 79%. 

«Так вот, приводим уровень истощенности топ-5 крупнейших месторождений компании: Шебелинское – 89%, Западно-Крестищенское – 90%, Яблоновское-79%, Ефремовское – 82%, Мелеховское-82%», – говорится в сообщении. 

В руководстве компании отметили, что для компенсации «естественного падения» ими предпринимаются меры для поиска новых запасов сырья, в том числе вкладываются деньги в газоразведку и освоение «гринфилдов» (новых участков). Так, в прошлом году специалистами компании открыты 3 новых месторождения с общей ресурсной базой около 35 млрд. кубов. 

Ранее «Укргазободыча» сообщала о падении добычи в минувшем году на 2 млрд. кубов и о необходимости газоразведки на морском шельфе страны.

Украина газ месторождения

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