Выручка Apple в первом квартале составила 91,8 млрд долларов

Сегодня, 00:38

Анна Лисова

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Выручка Apple в первом квартале составила 91,8 млрд долларов

В первом квартале 2020 года американская корпорация Apple смогла установить новый рекорд объема выручки.
Этот показатель, указано в информации, размещенной на сайте компании, вырос до 91,8 млрд долларов, что на 9% выше, чем было в аналогичном периоде предыдущего финансового года.

При этом международные продажи составили 61% выручки, а чистая квартальная прибыль увеличилась на 11%, до 22,2 млрд. долларов. Самыми продаваемыми устройствами стали смартфоны iPhone 11 и iPhone 11 Pro.
Отметим, первый квартал 2020 финансового года длится с октября по декабрь 2019-го.
Будут ли далее в текущем году у Apple столь успешные показатели, сказать сложно. Как отмечают эксперты, производство iPhone находится под угрозой, поскольку основные мощности расположены в Китае, в 500 километрах от города Ухань, который является очагом нового коронавируса, уже забравшего жизни более 130 человек.

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