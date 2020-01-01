Выручка Apple в первом квартале составила 91,8 млрд долларов

В первом квартале 2020 года американская корпорация Apple смогла установить новый рекорд объема выручки.

Этот показатель, указано в информации, размещенной на сайте компании, вырос до 91,8 млрд долларов, что на 9% выше, чем было в аналогичном периоде предыдущего финансового года.

При этом международные продажи составили 61% выручки, а чистая квартальная прибыль увеличилась на 11%, до 22,2 млрд. долларов. Самыми продаваемыми устройствами стали смартфоны iPhone 11 и iPhone 11 Pro.

Отметим, первый квартал 2020 финансового года длится с октября по декабрь 2019-го.

Будут ли далее в текущем году у Apple столь успешные показатели, сказать сложно. Как отмечают эксперты, производство iPhone находится под угрозой, поскольку основные мощности расположены в Китае, в 500 километрах от города Ухань, который является очагом нового коронавируса, уже забравшего жизни более 130 человек.