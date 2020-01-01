В России число банковских миллионеров за год выросло на 23%

Согласно данным за 2019 год, число клиентов российских банков с активом более 1 млн долларов выросло до 37 тыс человек. Это на 23% больше, чем за год до этого.

Аналитики Frank RG считают, что причина притока – увеличение благосостояния граждан, продажа бизнеса или недвижимости, а также усиление комплаенса в банках за рубежом. Ситуацию они проанализировали в исследовании «Private banking в России 2019».

Исследование было проведено путем опроса кредитных организаций, который состоялся в октябре 2019 года — январе 2020 года. Собирались только сведения из подразделений банков, ведущих деятельность по обслуживанию состоятельных физических лиц на территории России. Оно не коснулось зарубежных банков, поскольку средства их клиентов находятся вне российской юрисдикции, пишет РБК.

Как показало исследование, общий объем российского рынка банковского обслуживания состоятельных клиентов в 2019 году составил порядка 9,26 трлн рублей. Годом ранее этот показатель был 8,41 трлн рублей.

Старший аналитик Frank RG Станислав Зайцев считает, что помимо вышеуказанных причин, увеличение количества миллионеров, которые обслуживаются российскими банками, связано и с тем, что им людям стало сложно хранить деньги в зарубежных банках, поскольку там вводится комплаенс-контроль. Если же эта процедура будет проводиться менее жестко, то в этом году может произойти небольшой отток капитала из России.

Комментируя сложившуюся ситуацию, глава департамента по управлению крупным частным капиталом Альфа-банка Алина Назарова рассказала, что многие клиенты за последние несколько лет открыли для себя новые финансовые инструменты. Поэтому клиенты банков стали больше интересоваться ЗПИФ, венчурными фондами и т.п. В итоге растет доля инвестиционных инструментов в общих портфелях активов клиентов, что также способствует увеличению миллионеров, обсуживающихся в российских банках.