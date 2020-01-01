В России ожидается подорожание молока и мяса

Российские эксперты прогнозируют в текущем году повышение на 12% розничных цен на мясную и молочную продукцию. В первую очередь это связано с ростом цен на электроэнергию, газ, сырье и некоторые услуги, без которых не может обойтись производство.

«Подорожание молочной продукции будет связано еще и с тем, что с 1 ноября 2019 года ее включили в перечень товаров, которые подлежат обязательной электронной ветеринарной сертификации (ЭВС) в системе «Меркурий». А с 1 июня 2020 года введут и цифровую маркировку этого товара, что может создать повышенную нагрузку на производителей», – рассказали « Известиям » в Аналитическом центре при правительстве РФ.

Аналитики также предупредили о возможном повышении цен (до 6%) на шоколадные изделия, печенье, вафли и чипсы из-за увеличившегося в конце прошлого года НДС на пальмовое масло, которое применяется при изготовлении указанных продуктов.

Примерно на столько же может подорожать и гречневая крупа. В данном случае причина в сокращении посевов: чем меньше площадь посевов, тем выше стоимость собранного урожая. Сокращение объемов связано с тем, что в 2017-2018 гг. отмечено перепроизводство гречихи.