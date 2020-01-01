В Беларусь прибыл первый состав с норвежской нефтью

Сегодня, 12:42

Александр Зуев

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В Беларусь прибыл первый состав с норвежской нефтью

В воскресенье утром на подъездные пути нефтеперерабатывающего предприятия компании «Нафтан» прибыл из Литвы первый ж/д состав с норвежской нефтью. Это лишь часть партии сырья, доставленного в Клайпеду танкером Breiviken.   

«Из Клайпедского порта по железной дороге сегодня в 8.10 на станцию "Новополоцк" прибыл состав из 59 цистерн общим объемом около 3,5 тыс. тонн», – сообщает издание «Белта». 

Ожидается, что остальная нефть (всего 86 тыс. т) будет доставлена железнодорожными цистернами в течение 2-х недель. 

Ранее президент Лукашенко заявил журналистам белорусских СМИ, что информация о поисках Минском альтернативных поставщиков черного золота – это не выдумка с целью напугать Москву, это – реальность. По его словам, переговоры ведутся, с Казахстаном, Норвегией, ОАЭ и США.

Беларусь норвежская нефть

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