В Беларусь прибыл первый состав с норвежской нефтью

В воскресенье утром на подъездные пути нефтеперерабатывающего предприятия компании «Нафтан» прибыл из Литвы первый ж/д состав с норвежской нефтью. Это лишь часть партии сырья, доставленного в Клайпеду танкером Breiviken.

«Из Клайпедского порта по железной дороге сегодня в 8.10 на станцию "Новополоцк" прибыл состав из 59 цистерн общим объемом около 3,5 тыс. тонн», – сообщает издание « Белта ».

Ожидается, что остальная нефть (всего 86 тыс. т) будет доставлена железнодорожными цистернами в течение 2-х недель.

Ранее президент Лукашенко заявил журналистам белорусских СМИ, что информация о поисках Минском альтернативных поставщиков черного золота – это не выдумка с целью напугать Москву, это – реальность. По его словам, переговоры ведутся, с Казахстаном, Норвегией, ОАЭ и США.