«Ъ»: Газовый рынок Европы накануне кризиса

Борьба между «Газпромом», качающим газ по трубопроводам, и американскими поставщиками сжиженного газа (СПГ) привела европейский газовый рынок к порогу, за которым начинается кризис, пишет «Коммерсантъ ».

Газета отмечает, что уже сегодня из-за конкурентной борьбы цена на газ в Европе упала до минимальных значений за последние 10 лет: в прошлом году в Нидерландах она снижалась до $117 за 1 тыс. кубов. Дальнейшее снижение стоимости стимулируется исчезнувшим риском прекращения поставок топлива через Украину. Эксперты предсказывают падение цен ниже $100.

При таком раскладе экспорт газа в ЕС для «Газпрома» превратится в убыточное предприятие. Что касается американских СПГ-заводов, то они могут и вовсе остановиться, говорится в материале.