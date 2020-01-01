Huawei готовит скидки к «Киберпонедельнику»

До 15 тыс рублей можно будет сэкономить в рамках акции «Киберпонедельник» в которой будет участвовать компания Huawei.

Проходить эта акция будет в официальном интернет-магазине компании с 27 по 30 января.

Так, со скидкой 15 тыс рублей в рамках этой акции можно будет приобрести смартфон Huawei Mate 20 Pro. Скидка на модели P30 Pro и Mate 20 составит 12 тыс рублей. К тому же к ним в подарок будет фирменный чехол.

На ноутбук Huawei Matebook D в рамках акции будет действовать специальная цена в 46 990 рублей. А в подарок к умным часам Huawei Watch GT 2 покупатель получит наушники Huawei FreeLace.

Скидка в 3 тыс рублей и браслет Huawei Band 4e в подарок получат покупатели планшетов Huawei M5 Lite 10 LTE, MediaPad M5 Lite 8, MediaPad T5 Premium 32 Гбайт.

Также в рамках акции будут действовать специальные цены на наушники и фитнес-браслеты.