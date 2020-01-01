С 2020 года меняются правила получения материнского капитала

В послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин предложил изменить правила предоставления материнского капитала.

Глава государства подчеркнул, что данная программа показала себя с лучшей стороны и благоприятно сказалась на демографической ситуации в стране. Поэтому он считает целесообразным расширить ее.

Так, Путин считает, что маткапитал следует выдавать не только за второго и последующих детей, а и при рождении первого ребенка. Президент уверен, что это простимулирует молодые семьи заводить детей раньше.

При рождении первого ребенка будет выдаваться 466 617 рублей. Такую же сумму получают сейчас те, кто оформляет маткапитал на второго и последующих детей. А вот при рождении второго ребенка маткапитал поднимется до 616 617 рублей. Семьям, в которых родится третий ребенок, государство будет предоставлять помощь в размере 450 тыс рублей на погашение ипотечного кредита.

Действовать эти нововведения начали уже с 1 января 2020 года. Важно отметить, что рассчитывать на поддержку по погашению ипотеки после рождения третьего ребенка могут семьи, в которых третий ребенок был рожден в середине 2019 года.

Важно отметить, что программа маткапитала будет действовать до 31 декабря 2026 года.

Также глава государства отметил, что в России вводится ежемесячная выплата для семей, в которых доходы не превышают одного прожиточного минимума на человека, с детьми в возрасте от трех до семи лет включительно. Размер этой выплаты составит 5,5 тыс рублей но далее ее могут увеличить.