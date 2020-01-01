Казахстан рассмотрит запрос Беларуси на поставку нефти

В Минэнерго Казахстана подтвердили получение запроса из Минска на поставку нефти. В текущем месяца в Нур-Султан на переговоры приедут белорусские представители. При этом глава ведомства Ногаев отметил, что заключение контракта возможно лишь в том случае, если сделка будет выгодна казахстанским нефтяным компаниям.

«Заявление, просьба от "Белнефтехима" поступила в наш адрес, в адрес министерства. Представители данного ведомства планируют приехать в Казахстан для обсуждения поставки. Мы на сегодняшний день осуществляем поставки нефти по диверсифицированным направлениям, и мы рассмотрим предложение белорусской стороны», – цитирует РИА Новости Нурлана Ногаева.

Он добавил, что Минэнерго организует членам делегации встречу с представителями казахстанских компаний, и если кого-то заинтересует предложение белорусской стороны, то сделка, возможно, и состоится.

По словам Ногаева, переговоры должны быть завершены до 20 января.