Казахстан рассмотрит запрос Беларуси на поставку нефти

В Минэнерго Казахстана подтвердили получение запроса из Минска на поставку нефти. В текущем месяца в Нур-Султан на переговоры приедут белорусские представители. При этом глава ведомства Ногаев отметил, что заключение контракта возможно лишь в том случае, если сделка будет выгодна казахстанским нефтяным компаниям.
Он добавил, что Минэнерго организует членам делегации встречу с представителями казахстанских компаний, и если кого-то заинтересует предложение белорусской стороны, то сделка, возможно, и состоится.
По словам Ногаева, переговоры должны быть завершены до 20 января.
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