Казахстан рассмотрит запрос Беларуси на поставку нефти

Сегодня, 12:23

Александр Зуев

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Казахстан рассмотрит запрос Беларуси на поставку нефти

В Минэнерго Казахстана подтвердили получение запроса из Минска на поставку нефти. В текущем месяца в Нур-Султан на переговоры приедут белорусские представители. При этом глава ведомства Ногаев отметил, что заключение контракта возможно лишь в том случае, если сделка будет выгодна казахстанским нефтяным компаниям. 

«Заявление, просьба от "Белнефтехима" поступила в наш адрес, в адрес министерства. Представители данного ведомства планируют приехать в Казахстан для обсуждения поставки. Мы на сегодняшний день осуществляем поставки нефти по диверсифицированным направлениям, и мы рассмотрим предложение белорусской стороны», – цитирует РИА Новости Нурлана Ногаева. 

Он добавил, что Минэнерго организует членам делегации встречу с представителями казахстанских компаний, и если кого-то заинтересует предложение белорусской стороны, то сделка, возможно, и состоится. 

По словам Ногаева, переговоры должны быть завершены до 20 января.

Казахстан Беларусь поставка нефти

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