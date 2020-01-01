Вашингтон уговаривает Пекин отказаться от иранской нефти

По некоторым данным, львиная часть (70%) иранского нефтяного экспорта приходится на Китай. Американцы настоятельно советуют Пекину прекратить закупки сырья как на государственном, так на частном уровнях. Это еще больше ослабит исламскую республику и приблизит госпереворот («цветную революцию»).

«Учитывая недавно восстановленное доверие и доброжелательность между США и Китаем в „первом этапе“ их торгового соглашения, которое будет подписано в среду, Пекин вряд ли пойдет против Вашингтона, а это значит, что Ирану следует ожидать ухудшения ситуации внутри страны», – сказал каналу 360 американский политолог Эндрю Корыбко.

По его словам, в Вашингтоне прекрасно понимают, насколько иранская экономика зависит от экспорта, поэтому действуют именно так.

В декабре в Белом доме сообщили о планах полной изоляции Тегерана, как в дипломатической, так и экономической сферах. А недавно глава Минфина США Мнучин заявил, что Вашингтон и Пекин уже почти договорились о прекращении закупок иранской нефти китайскими госкомпаниями.