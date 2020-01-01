МИД Австрии подверг жесткой критике санкции в отношении СП-2

Сегодня, 10:20

Александр Зуев

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МИД Австрии подверг жесткой критике санкции в отношении СП-2

«Северный поток-2» не угрожает и не может угрожать энергетической безопасности Европы. Кроме того, газопровод, как уже стало ясно, не ущемляет интересы Киева. Критика проекта СП-2 со стороны Вашингтона понятна – США преследуют свои экономические интересы. Но те методы, с помощью которых это делается, неприемлемы. 

«Мы отвергаем экстерриториальное действие санкций. Это неприемлемо», – цитирует Die Presse главу МИД Австрии Александера Шалленберга. 

Министр согласен с тем, что США и Евросоюз исповедуют одни и те же ценности, однако, по его словам, это вовсе не означает, что Европа должна согласиться с методами 30-летней давности, поскольку к настоящему времени многое переменилось, и мир уже стал многополярным. 

Напомним, США объявили о введении санкций против СП-2 в конце декабря 2019-го. Сегодня его строительство приостановлено. Владимир Путин недавно заявил, что Россия сможет самостоятельно достроить газопровод до конца текущего года.

Австрия Северный поток-2 санкции

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