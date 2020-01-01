В ООН обеспокоены быстрым ростом цен на продукты во всем мире

Сегодня, 11:33

Александр Зуев

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В ООН обеспокоены быстрым ростом цен на продукты во всем мире

Эксперты ООН обратили внимание на начавшийся практически во всех странах рост цен на продовольственные товары. По их данным, такого стремительного повышения не регистрировалось последние пять лет. 

Согласно отчету продовольственного подразделения ООН, за последний квартал прошлого года отпускные цены возросли (с учетом инфляции) на 7,5%. Если движение вверх продолжится с такой же скоростью, то к концу нынешнего года можно ожидать достижения рекордных отметок. 

Отмечается, что больше других к настоящему времени подорожали молоко, сахар и пальмовое масло. Удорожание двух последних продуктов, эксперты связывают с «альтернативной энергией» – больше сахарного тростника и пальмового масла стало уходить на производство этанола и биодизеля.

ООН цены продукты

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