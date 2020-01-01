На Украине с 1 января резко подорожал газ для населения

Цена на газ для населения Украины с 1 января 2020 года резко выросла.

Так, с сегодняшнего дня за 1000 кубометров украинцам придется платить 6600 гривен с учетом НДС (около 17,3 тыс. рублей). К слову, еще в декабре цена составляла 5878 гривен (около 15,4 тыс. рублей) Об этом сообщается на сайте украинского Минэнерго.

Отметим, что вышеуказанные цены еще не включают стоимость транспортировки углеродного топлива.

С 1 января украинские власти прекратили регулировать цены на газ для населения, которые до этого удерживались на определенном уровне, компенсируя поставщикам топлива разницу с рыночными ценами.

С 2020 года цены на газ для населения Украины будут определяться, исходя из мировых цен с учетом стоимости транспортировки голубого топлива. Такие были требования МВФ при предоставлении новой кредитной линии.