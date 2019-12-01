Беларусь не собирается отказываться от своей валюты из-за интеграции с РФ

Сегодня, 10:35

Александр Зуев

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Беларусь не собирается отказываться от своей валюты из-за интеграции с РФ

Даже при самой глубокой интеграции в рамках Союзного государства белорусское правительство не станет вводить российский рубль на территории республики. Все разговоры об этом – чушь. В ходе переговоров с Москвой этот вопрос даже не рассматривается, заявили в Минске. 

«Это к разговору о доверии к национальной валюте и абсолютно пустым измышлениям в рамках программы интеграции о том, что мы откажемся от белорусского рубля и перейдем на некую другую валюту», – сказал каналу «Беларусь 1» вице-премьер Дмитрий Крутой. 

Ранее Москва и Минск заявляли, что у сторон имеются все шансы урегулировать оставшиеся вопросы по углублению интеграции двух государств до Нового года. По словам Крутого, в настоящее время требуют политического решения 3 вопроса. Они касаются газа, нефти и налоговой политики. Остальные проблемы урегулированы и «дорожные карты» по ним согласованы, добавил чиновник.

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