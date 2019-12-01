Мутко: ипотечные ставки достигли целевого показателя

Зампредседателя правительства РФ Мутко рассказал о динамике снижения ставок по ипотечному кредитованию в ведущих российских банках. По его словам, в целом этот показатель соответствует тому уровню, которой был заложен в нацпроекте по урегулированию рынка жилья.

«В последнее время благодаря решениям, принятым Центробанком, правительством РФ, мы видим, что ставка динамично начала снижаться. На сегодняшний день у ведущих кредиторов она уже достигла целевого уровня 2020 года – 8,7%», – цитирует Мутко ТАСС

В целом же по стране ставка составила около 10 процентов, что несколько выше целевого показателя (8,9%). Этот рубеж надо преодолеть всем банкам, поскольку снижение ставки лишь на 1% дает увеличение спроса на жилье на 3-4 процента. Строящиеся квартиры не должны пустовать, они должны быть востребованы гражданами, добавил вице-премьер.