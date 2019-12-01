Чиновников могут пересадить на такси

Идея использования чиновниками агрегаторов такси заслуживает внимания и дальнейшей разработки. Этому предложению уже около 2-х лет, и недавно оно вновь рассматривалось на заседании правительственной бюджетной комиссии как одно из средств повышения эффективности госрасходов.
Он напомнил, что 2 года назад с такой инициативой выступил Минфин, однако при более глубоком изучении вопроса выяснилось, что использование агрегаторов не снижало траты на транспорт для чиновников. В то время покупка и содержание автомобиля, а также оплата труда водителя обходились даже дешевле, чем пользование агрегаторами.
Но сейчас ситуация изменилась – агрегаторов стало больше и цены на услуги такси снизились. Так что данный вариант стал действительно конкурентоспособным, добавил Силуанов.
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