Стало известно, что изменится в обязательном медицинском страховании в 2020 году

Закон о бюджете обязательного медицинского страхования (ОМС) на 2020 год принят в третьем чтении.

Эксперты объяснили, какие изменения ждут граждан в обязательном медицинском страховании в 2020 году.

С 2020 года территориальные фонды ОМС будут получать подушевое финансирование, исходя из числа застрахованных граждан. Финансирование на одного человека в 2020 году будет составлять 12 699 рублей. В дальнейшем эта сумма будет увеличиваться ежегодно.

Принятый закон расширил меры высокотехнологичной медицинской помощи для граждан по полису ОМС. Увеличена сумма на лечение рака современными методами. Выделяется больше на лечение туберкулеза, половых инфекций, ВИЧ/СПИД, диабета, гипертонических болезней, психических расстройств. По полису ОМС будут проводить КТ, МРТ, УЗИ. На эти виды обследований деньги ОМС выделяются впервые.

Также полис ОМС будет действовать на процедуру ЭКО, молекулярно-генетические исследования на онкологию, на оказание помощи неизлечимо больным на дому и многие другие виды лечения.

Будет увеличена сумма финансирования из ОМС на посещения врача в поликлинике. Также больше выделяется денег на диагностические и лабораторные исследования.

Эксперты отмечают, что внесенные изменения поднимут уровень медицинского обслуживания по ОМС на качественно новый уровень.

В следующем году в 36 регионах страны планируется создать офисы досудебного урегулирования споров по ОМС. Задачей сотрудников этих офисов будет урегулирование конфликтов пациентов с медучреждениями.

Помимо этого, для застрахованных лиц уже разработан регламент информационного сопровождения на всех этапах оказания медицинской помощи.