Медведев поручил правительству подготовить ответные меры на американские санкции

Сегодня, 16:30

Александр Зуев

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Медведев поручил правительству подготовить ответные меры на американские санкции

Российский премьер поручил главам ведомств подготовить предложения по принятию ответных мер на американские санкции в отношении «Северного потока-2». При этом он отметил, что применяемые Соединенными Штатами методы за рынки сбыта своей продукции противоречат всем международным соглашениям и принципам торговли. 

«Они бьют по интересам многих стран Европы, о чем уже высказывалось их руководство», – цитирует РЕН.ТВ Дмитрия Медведева. 

Ранее Минфин США сообщил о вступлении в силу закона о «разрушительных» санкциях в отношении фирм, занимающихся строительством СП-2. После этого швейцарская Allseas, ответственная за прокладку труб, сначала приостановила работу, а затем и вовсе вывела свой суда из акватории балтийского моря. 

Как отметили эксперты, Вашингтону не удастся остановить строительство полностью, однако принятые им санкции смогут сорвать плановые сроки ввода газопровода в эксплуатацию.

Россия Дмитрий Медведев санкции США

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