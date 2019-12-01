Медведев поручил правительству подготовить ответные меры на американские санкции

Российский премьер поручил главам ведомств подготовить предложения по принятию ответных мер на американские санкции в отношении «Северного потока-2». При этом он отметил, что применяемые Соединенными Штатами методы за рынки сбыта своей продукции противоречат всем международным соглашениям и принципам торговли.

«Они бьют по интересам многих стран Европы, о чем уже высказывалось их руководство», – цитирует РЕН.ТВ Дмитрия Медведева.

Ранее Минфин США сообщил о вступлении в силу закона о «разрушительных» санкциях в отношении фирм, занимающихся строительством СП-2. После этого швейцарская Allseas, ответственная за прокладку труб, сначала приостановила работу, а затем и вовсе вывела свой суда из акватории балтийского моря.

Как отметили эксперты, Вашингтону не удастся остановить строительство полностью, однако принятые им санкции смогут сорвать плановые сроки ввода газопровода в эксплуатацию.