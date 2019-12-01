В Совфеде прокомментировали призыв Порошенко ввести санкции на поставки газа из РФ

Сегодня, 15:21

Александр Зуев

0

Image
В Совфеде прокомментировали призыв Порошенко ввести санкции на поставки газа из РФ

Накануне Порошенко сообщил, что от имени своей партии «Европейская солидарность» инициирует в Раде рассмотрение вопроса о введении санкций против украинский предприятий, получающих газ непосредственно из России. 

«Порошенко злобствует, ведь весь свой президентский срок он разрушал Украину и братские отношения с Россией, а тут наметились тенденции на потепление», – цитирует РИА Новости сенатора от Крыма Сергея Цекова. 

В пятницу стало известно о подписании Россией и Украиной проекта протокола по газовому сотрудничеству и принципиальной договоренности об отказе от взаимных претензий. Также в конце неделе украинские СМИ сообщили о заключении твердого контракта между «Газпромом» и пятью украинскими компаниями на прямую поставку голубого топлива. По данным журналистов, договор вступает в действие с 1 января.

Украина Петр Порошенко газ

Лента

Мэр Новосибирска ответил тем, кто увидел в форме катка нечто неприличное

Сегодня, 17:44

Яна Рудковская узнала о реальных причинах болезни Заворотнюк

Сегодня, 17:09

Белорусские пограничники со стрельбой задержали россиян, пробиравшихся в Евросоюз

Сегодня, 17:02

Медведев поручил правительству подготовить ответные меры на американские санкции

Сегодня, 16:30

Житель Оренбургской области оборудовал в гараже мастерскую по изготовлению боевого оружия

Сегодня, 16:03

В Совфеде прокомментировали призыв Порошенко ввести санкции на поставки газа из РФ

Сегодня, 15:21

Олимпийского чемпиона удивило молчание российских спортсменов после санкций WADA

Сегодня, 14:54

Загрузка...

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle