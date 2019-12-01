Компания-трубоукладчик вывела свои суда из Балтийского моря

Сегодня, 07:38

Александр Зуев

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Компания-трубоукладчик вывела свои суда из Балтийского моря

Компания Allseas, отвечавшая за укладку труб «Северного потока-2», ранее приостановившая работу, вывела свои суда из акватории Балтийского моря. Причиной стали «разрушительные санкции», которые Вашингтон обещал ввести в случае продолжения строительства газопровода, сообщает Bloomberg

При этом правительство ФРГ, назвавшее санкции США вмешательством во внутренние дела страны и всего ЕС, заявило, что СП-2, не смотря на беспрецедентное давление, будет достроен. Сам консорциум Nord Stream-2 также сообщил о намерении продолжить работы в ближайшее время. 

Как в воскресенье заявил американский посол в ФРГ Гренелл, США выступают на стороне тех 15-ти европейских стран, которые «обеспокоены» строительством газопровода. В их числе страны Балтии, Польша и внеблоковый союзник Украина.

Северный поток-2 Allseas

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