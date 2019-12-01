СМИ: пять украинских компаний подписали контракт о прямых поставках российского газа

По данным «ЛигаБизнесИнформ », ссылающегося на свой источник, 5 украинских компаний подписали с «Газпромом» соглашение о прямых поставках голубого топлива. Кто входит в эту пятерку, агентство не уточняет. Однако известно, что поставки начнутся 1 января.

Ранее на переговорах представители Украины и России подписали проект протокола о продолжении газового сотрудничества, предусматривающий заключение контракта о транзите топлива через украинскую территорию и внесудебное урегулирование взаимных претензий. Также протокол допускает рассмотрение сторонами прямых поставок со скидкой, размер которых будет зависеть от объемов.