Посол США в Берлине: меня целый день благодарили европейские дипломаты за санкции против СП-2

Руководство многих европейских стран выражает признательность Соединенным Штатам за введение санкций против «Северного потока-2», заявил немецкому изданию Bild американский посол. Он уточнил, что «многие» – это 15 стран ЕС, Европарламент и Еврокомиссия.

«Санкции представляют собой очень проевропейское решение. Мы считаем, что заняли чрезвычайно проевропейскую позицию. Я весь день слышу от европейских дипломатов благодарность за то, что приняли эти меры», – сказал посол США в Берлине Ричард Гренелл.

Он также не стал скрывать, что основная цель введенных против СП-2 санкций – переориентация европейского энергетического рынка, вызволение его из зависимости от российских энергоресурсов.

Накануне правительство ФРГ заявило, что отвергает экстерриториальные санкции США в отношении европейских компаний, занимающихся абсолютно легальной предпринимательской деятельностью. В германском Минфине назвали этот шаг очевидным вмешательством Вашингтона во внутренние дела страны и всего Евросоюза.