Стало известно, что резко подорожает в 2020 году

Уже с 2020 года россиян ждет рост цен, считают эксперты.

Так, не избежать роста цен на коммунальные услуги. Но повышение коммуналки произойдет летом, и, возможно, некоторые тарифы поднимутся еще также и осенью.

А вот рост цен на продукты ожидается уже с января. Исходя из тенденций, которые наблюдаются на российском рынке, даже при падении закупочных цен бизнесмены не спешат снижать стоимость для потребителя. И при этом малейшее повышение тут же влечет подорожание.

Председатель Правления Союза органического земледелия Сергей Коршунов рассказал, что в 2020 году следует ожидать роста цен на овощи открытого грунта. Это картофель, свекла, морковь, лук. В первые месяцы следующего года не стоит беспокоиться по поводу скачка цен на мясо птицы и свинину.

На 10-15% может подорожать хлеб из-за роста цен на зерно. Вырастет в цене с начала года также молоко и молочные продукты. Эксперты это связывают с ростом полшины на пальмовое масло, которое сейчас используют многие производители. К тому же повышение цен ожидается из-за введения Федеральной государственной информационной системы «Меркурий».

Изменения коснутся всей России. Цены поднимутся из-за того, что президент подписал закон о повышении винных акцизов.

Ожидается также рост цены на вина, что связано с повышением акциза. Новый закон уравняет акцизы на российскую и иностранную продукцию. Поэтому с 2020 года на вина и фруктовые вина акциз вырастет до 31 рубля за литр. На игристые вина уже со следующего года акциз поднимут до 40 рублей. Последующие два года акцизы подрасту ещё на несколько рублей. Эксперты считают, что новые правила приведут к подорожанию этой продукции на 15-20%.

Повысятся с начала 2020 года и цены на электронные сигареты, вейпы и жидкости. Причина – введение акцизов. Величина акциза — 50 рублей за каждую электронную сигарету или вейп и 13 рублей — за 1 мл жидкости. Это сразу скажется на итоговой цене для потребителя.

Может вырасти в цене в 2020 году и цена на ОСАГО. А эксперты прогнозируют и рост цен на автомобили минимум на 4%.

Подорожают в следующем году железнодорожные билеты. Предварительно, с нового года билеты поднимутся в цене на 3,5%, что уже согласовано с Федеральной антимонопольной службой.