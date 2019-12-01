Захарова о санкциях США против СП-2: скоро они потребуют прекратить дышать

Сегодня, 11:44

Александр Зуев

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Захарова о санкциях США против СП-2: скоро они потребуют прекратить дышать

Несколько часов назад американский Минфин сообщил о вступлении в силу закона о санкциях в отношении «Северного» и «Турецкого» потоков, потребовав немедленного прекращения укладки трубопроводов. 

Комментируя это сообщение представитель МИД Захарова напомнила, что американские власти при государственном долге $22 трлн. не выдерживают честной конкуренции и потому запрещают другим кредитоспособным государствам развивать собственную экономику. 

«Их идеология жизни взаймы не выдержала мировой конкуренции, что регулярно подтверждает Минфин США, выписывая новый "ордер на экономический арест"», – написала Захарова в «Фейсбуке». 

При этом она подчеркнула, что Вашингтон скоро начнет требовать от партнеров «прекратить» дышать. И ведь многие это требование выполнят, добавила представитель МИД.

МИД РФ Мария Захарова санкции США

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