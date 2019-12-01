Закон о санкциях в отношении СП-2 подписан. США требуют немедленно прекратить строительство

Сегодня, 08:08

Александр Зуев

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Закон о санкциях в отношении СП-2 подписан. США требуют немедленно прекратить строительство

Трамп подписал закон о военном бюджете, в котором отдельным пунктом прописаны санкции в отношении компаний, занимающихся строительством «Северного потока-2». Allseas – компания, непосредственно занимающаяся прокладкой труб, – уже приостановила работу, ожидая от Минфина США разъяснений. И они последовали. 

Ведомство пояснило, что пункт о введении санкций вступил в действие сразу после подписания закона. 

«Чтобы соблюдать условия прекращения работ, указанных в этом пункте, стороны, которые сознательно продавали, сдавали в лизинг или предоставляли суда, которые участвовали в прокладке труб на глубине более 100 футов (30 м) и более ниже уровня моря для строительства "Северного потока-2" и "Турецкого потока", должны обеспечить, чтобы эти суда немедленно прекратили деятельность, связанную со строительством», – цитирует РИА Новости текст разъяснений. 

При этом Минфин допустил некоторые «добросовестные исключения», связанные с обеспечением безопасности людей (в том числе экипажей судов), самого газопровода и окружающей среды. То есть, США дают компаниям некоторое дополнительное время на безопасное прекращение работ. В случае невыполнения условий будут введены жесткие санкции. Вопрос о наложении конкретных ограничений на конкретные компании должен быть решен в течение 2-х месяцев.

США санкции Северный поток-2

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