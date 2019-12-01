«Мы действительно хорошо поработали»: Новак оценил последние переговоры с Украиной по газу

Начавшиеся накануне в Берлине трехсторонние переговоры по транзиту газа через Украину затянулись до глубокой ночи. Сторонам понадобилось 10 часов, чтобы прийти к принципиальному соглашению и подписать проект документа. Детали соглашения будут уточняться на следующих встречах после того как с документом ознакомится руководство стран.

«Мы действительно сегодня очень хорошо поработали, подготовили проект протокола, детальный протокол, который в высокой степени готовности, который в настоящее время требует согласования, и, надеюсь, в ближайшее время мы выйдем на окончательные договоренности», – сказал журналистам глава Минэнерго РФ Новак.

По данным РЕН.ТВ , на данный момент согласовано лишь несколько основных пунктов, касающихся срока действия контракта и объемов прокачки. Что касается тарифов, то они продолжают оставаться основным камнем преткновения в переговорах. Новая встреча должна состояться в Минске.