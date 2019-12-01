СМИ: Меркель «объявила войну» президенту США

То, как Ангела Меркель отреагировала на заявление американских властей о введении санкций в отношении компаний, ведущих строительство «Северного потока-2», по сути, является «объявлением войну» Трампу.

«Меркель не потерпит, чтобы США продолжали подрывать проект газопровода, который пользуется ее поддержкой», – пишет издание Bild

Как заявила сама Меркель, она не видит иного выхода из созданной американцами ситуации, кроме как начать жесткие переговоры с Вашингтоном о том, что Берлин не одобряет подобную практику.

При этом издание выразило сомнение, что Америке удастся хотя бы затормозить строительство СП-2: слишком поздно, прокладка газопровода близка к завершению.

Ранее сенаторы США направили письмо компании Allseas (отвечает за прокладку трубопровода), призвав ее добровольно отказаться от продолжения работ, иначе против нее будут введены «фатальные санкции», как юридические, так и экономические.