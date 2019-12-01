СМИ: Меркель «объявила войну» президенту США

Сегодня, 07:56

Александр Зуев

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СМИ: Меркель «объявила войну» президенту США

То, как Ангела Меркель отреагировала на заявление американских властей о введении санкций в отношении компаний, ведущих строительство «Северного потока-2», по сути, является «объявлением войну» Трампу. 

«Меркель не потерпит, чтобы США продолжали подрывать проект газопровода, который пользуется ее поддержкой», – пишет издание Bild

Как заявила сама Меркель, она не видит иного выхода из созданной американцами ситуации, кроме как начать жесткие переговоры с Вашингтоном о том, что Берлин не одобряет подобную практику. 

При этом издание выразило сомнение, что Америке удастся хотя бы затормозить строительство СП-2: слишком поздно, прокладка газопровода близка к завершению. 

Ранее сенаторы США направили письмо компании Allseas (отвечает за прокладку трубопровода), призвав ее добровольно отказаться от продолжения работ, иначе против нее будут введены «фатальные санкции», как юридические, так и экономические.

ФРГ Ангела Меркель газопровод

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