У Киева кончились деньги. Все проекты заморожены

Сегодня, 16:53

Александр Зуев

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У Киева кончились деньги. Все проекты заморожены

К концу года в бюджете Украины образовалось дара, величиной в 70 млрд. грн. ($3 млрд.). Реализация всех бюджетных проектов (кроме защищенных) остановлено. По стране заморожено сотни строек, в том числе детсадов, школ, больниц и других соцобъектов. «Ну что, приехали?», – вопрошает в своем «Фейсбуке», мэр Днепра (бывш. Днепропетровск) Филатов.   

Ранее в парламентской фракции «Батькивщина» сложившуюся ситуацию назвали провальной – новая власть не справляется с функцией наполнения бюджета и финансированию госпрограмм. До конца текущего года власти должны были потратить порядка 100 млрд. грн., однако в казне осталось лишь 26 миллиардов.

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