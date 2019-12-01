Дипломат: Киеву не удастся напугать ЕС затягиванием переговоров по газу

Сегодня, 10:34

Александр Зуев

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Дипломат: Киеву не удастся напугать ЕС затягиванием переговоров по газу

Если Киев думает, что его шантаж Евросоюза, выражающийся в затягивании переговоров по газовому транзиту, удастся, то он «застрял» на уровне 2009-го, когда соседи Украины из-за ее разногласий с РФ мерзли около 2-х недель. Сегодня такого не будет. 

«Словакия, Венгрия, Чехия и другие страны загодя пополнили свои подземные газовые хранилища и соорудили новые газопроводы во всех направлениях на тот случай, если Киев выкинет коленца на переговорах и попытается тем самым взять в заложники своих европейцев. В таком случае лишь он сам останется заложником сверхдорогих американских "молекул свободы"», – сказал РИА Новости бывший посол Чехии на Украине Ярослав Башта. 

По его оценке, до конца этого года договор о газовом транзите вряд ли будет подписан – шансы на его заключение стремятся к нулю. 

Напомним, предыдущий раунд переговоров между РФ и Украиной по транзиту топлива прошел 13 декабря. Тогда сторонам не удалось достичь взаимопонимания. Очередная встреча назначена на четверг.  Она пройдет в Берлине в 3-стороннем формате.   

Чехия Украина газ

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