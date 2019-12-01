Дипломат: Киеву не удастся напугать ЕС затягиванием переговоров по газу

Если Киев думает, что его шантаж Евросоюза, выражающийся в затягивании переговоров по газовому транзиту, удастся, то он «застрял» на уровне 2009-го, когда соседи Украины из-за ее разногласий с РФ мерзли около 2-х недель. Сегодня такого не будет.
По его оценке, до конца этого года договор о газовом транзите вряд ли будет подписан – шансы на его заключение стремятся к нулю.
Напомним, предыдущий раунд переговоров между РФ и Украиной по транзиту топлива прошел 13 декабря. Тогда сторонам не удалось достичь взаимопонимания. Очередная встреча назначена на четверг. Она пройдет в Берлине в 3-стороннем формате.
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