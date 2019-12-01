В США пообещали «фатальные санкции» прокладчику «Северного потока-2»

Продолжение работы в рамках проекта СП-2 Швейцарско-нидерландской компании Allseas, ответственной за прокладку труб, обернется для нее невосполнимыми потерями, заявили в американском Сенате.
В послании уточняется, что в случае неповиновения компанию просто отрежут от рынка США и запретят любые транзакции в американской юрисдикции (то есть фирма не сможет вести расчеты в долларах). Кроме того, будут введены персональные санкции в отношении руководителей.
Сенаторы утверждают, что полученные в результате запуска СП-2 доходы, Москва направит на расширение «российской агрессии», помимо этого, газопровод поставит Европу в еще большую зависимость от российских энергоресурсов.
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