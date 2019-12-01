В США пообещали «фатальные санкции» прокладчику «Северного потока-2»

Продолжение работы в рамках проекта СП-2 Швейцарско-нидерландской компании Allseas, ответственной за прокладку труб, обернется для нее невосполнимыми потерями, заявили в американском Сенате.

«Этот закон (санкции включены в закон о военном бюджете) был принят специально для того, чтобы немедленно остановить работу вашей компании по СП-2. Если компания продолжит выполнять свою работу, даже в течение одного дня после того, как президент подпишет закон о санкциях, она будет подвергнута сокрушительным и потенциально фатальным правовым и экономическим санкциям», – цитирует РИА Новости письмо американских сенаторов в адрес Allseas.

В послании уточняется, что в случае неповиновения компанию просто отрежут от рынка США и запретят любые транзакции в американской юрисдикции (то есть фирма не сможет вести расчеты в долларах). Кроме того, будут введены персональные санкции в отношении руководителей.

Сенаторы утверждают, что полученные в результате запуска СП-2 доходы, Москва направит на расширение «российской агрессии», помимо этого, газопровод поставит Европу в еще большую зависимость от российских энергоресурсов.