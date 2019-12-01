5-летняя россиянка Настя Радзинская вошла в тройку самых высокооплачиваемых YouTube-блогеров

5-летняя россиянка Анастасия Радзинская вошла в тройку самых высокооплачиваемых мировых YouTube-блогеров.

Доходы девочки, которая проживает в Краснодарском крае, в год составляют $18 млн. В общей сложности видео российской маленькой блогерши посмотрели более 42 миллиарда раз.

Об этом свидетельствуют данные журнала Forbes.

Настя родилась с церебральным параличом и медики даже опасались, что малышка никогда не сможет говорить и ходить. Родители не стали отчаиваться и начали записывать успехи девочки на видео. Сейчас ролики Анастасии выходят на семи языках. Она полностью справилась с болезнью. В 2018 году ее родители переехали в США.

В мире самым высокооплачиваемым YouTube-блогером назван автор канала Ryan ToysReview 8-летний Райан Каджи из США, ежегодный доход которого оценивается в $26 млн.