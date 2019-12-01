В России хотят уволить около 25 млн человек

В России могут уволить до 25 млн человек, которые выполняют никому не нужную работу.

Об этом на условиях анонимности рассказал «КП» один из фигурантов российского списка богачей, ежегодно составляемого журналом Forbes.

«У нас сейчас сколько работающих, официально или неофициально? Более 70 миллионов. Так вот, по-хорошему, 25 миллионов из них можно смело сократить, — экономика страны не пострадает», — заявил он в частной беседе.

Бизнесмен считает, что многие профессии, которые сейчас сохраняются, уже давно не нужны, поскольку они попросту устарели. Это мнение разделил и профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. По его словам, как частные фирмы, так и госструктуры должны регулярно «пропалывать» кадры. Иначе будет расти количество персонала, которое не имеет отношения к основной деятельности.

«Пресс-службы, например, скоро будут чуть ли не в каждом гастрономе», — отметил Сафонов.

Экономист Денис Ракша отметил, что возникновение «ненужных профессий» - это следствие разделения труда и автоматизации некоторых функций. Но говорить о сокращении миллионов, считает он, неправильно. Государство не пойдет на такой шаг, ведь такое резкое увеличение количества безработных может иметь множество негативных последствий.

Отметим, согласно данным Росстата, общий уровень безработицы в России повысился в октябре 2019 года до 4,6% с сентябрьских 4,5% и после 4,3% в августе. Уровень безработицы в августе этого года стал самым низким с 1991 года. Общая численность безработных в стране составила на конец октября 3,476 млн человек, что на 105 тыс. человек больше, чем в сентябре текущего года.

При этом эксперты говорят о том, что сейчас в некоторых отраслях наблюдается нехватка кадров. Происходит это из-за того, что сейчас наблюдается сокращение экономически активного населения. Но это может простимулировать рост зарплат.